09 Февраля 2021
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Общество За рубежом
военный медик, врач, медик, коронавирус, больница, защитный костюм (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Сообщения о 95%-й эффективности вакцины Pfizer оказались несколько лукавыми

Сообщения о том, что вакцина от коронавируса американской корпорации Pfizer и немецкой BioNTech имеет эффективность 95%, оказались немного лукавыми. Точнее, такой является сама методика оценки эффективности.
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Согласно официальным данным, в испытаниях участвовали более 36 тыс. человек. Половине из них вводили вакцину, а другой половине имитировали ее ввод. Из первой группы заболели 8 человек, а из второй - 162. Данные об эффективности 95% получены на том основании, что 8 человек - это всего 5% от 162, то есть 95% от вакцинированных не заболели по сравнению с теми, кто получил плацебо.

Подобная методика используется, например, при оценке снижения младенческой смертности и позволяет получать ура-показатели, поскольку имеет дело с очень малыми величинами, по отношению к которым такое же малое изменение дает большой эффект.

Однако можно заметить, что среди тех, кто получил плацебо, то есть не прививался, не заболели 99,12% испытуемых. Среди привитых эта доля еще выше - 99,96%. Но такие результаты ставят под вопрос вообще необходимость вакцинации при 99%-й безопасности даже без вакцины.

Кроме того, при вероятности заразиться менее 1% и летальности около 2% (она рассчитывается для заразившихся) реальная вероятность умереть из-за коронавируса без вакцинации всего около 0,02%.

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Сообщения о 95%-й эффективности вакцины Pfizer оказались несколько лукавыми

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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация



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