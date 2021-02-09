Проект ТМК по организации дистанционной работы победил в конкурсе Global CIO

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) стала лауреатом конкурса "Проект года", который организован профессиональным сообществом Global CIO. В частности, в номинации "Облачные среды" победил проект ТМК по организации облачных рабочих мест для дистанционной деятельности работников.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, в рамках проекта IT-подразделение компании в максимально ускоренном темпе создало кроссплатформенные мобильные рабочие места для сотрудников в режиме дистанционного управления. Результату помогла ранее внедрённая гибридная инфраструктура дата-центра с применением облачных технологий.

По словам директора по информационным технологиям ТМК Дмитрия Якоба, для компании такая доступность ко всем рабочим инструментам в любое время становится важным конкурентным преимуществом.

Добавим, что в конкурсе "Проект года", который проводится в девятый раз при поддержке ведущих профессиональных ассоциаций России и СНГ, приняли участие свыше 300 проектов по цифровой трансформации из разных отраслей экономики.