Начальник управления по физкультуре и спорту Салехарда получил выговор за поддержку коррумпированного депутата

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Салехарда Артур Абдулмеджидов привлечен к дисциплинарной ответственности за оказание поддержки депутату гордумы, обвиняемому в коррупции.

Напомним, что уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в отношении главного инженера АО "Салехардэнерго" было возбуждено в декабре 2019 г. В ноябре следующего года Александра Пизняка признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в размере взятки – в 3,8 млн руб. В январе же 2020 г., когда суд рассматривал вопрос о продлении срока ареста, адвокаты обвиняемого ходатайствовали об освобождении подзащитного из-под стражи с применением меры пресечения в виде личного поручительства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, Артур Абдулмеджидов предоставил суду письменное обязательство, в котором он ручался за надлежащее поведение обвиняемого, однако впоследствии вышел за пределы своей компетенции. Так, чиновник "грубо нарушил установленные требования к служебному поведению и выразил поддержку лицу, обвиняемому в особо тяжком коррупционном преступлении".

Прокуратура Салехарда направила соответствующую информацию главе города Алексею Титовскому. В результате, муниципальный служащий был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.