09 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
(2011) | Фото: canoe.ca

Власти подумывают обязать провайдеров предоставлять "бесплатный" доступ к видео

Власти подумывают о расширении списка обязательно бесплатных сайтов – страниц, к которым операторов обяжут предоставлять бесплатный доступ для всех граждан. Теперь в перечень могут войти не только "облегченные" версии телеканалов и соцсетей, но и видеоплатформы.

Одним из аргументов служит ухудшающиеся отношения властей с YouTube, на фоне которых парламентарии и Роскомнадзор призывают блогеров и пользователей уходить на российские платформы. Правда, этим призывам мало кто внимает.

Эксперты, на мнение которых ссылается "Коммерсант". отмечают, что в результате до 30% пользователей вообще могут перестать платить за интернет, для остальных его стоимость серьезно вырастет, а пространство заполонит реклама.

По оценкам участников рынка, операторы уже недополучили за три месяца эксперимента порядка 200 млн руб. За год эксперимента (без учета предложений по видео) потери операторов могут составить около 6,8 млрд руб. Эта нагрузка, которую государство пока отказывается компенсировать, ляжет на плечи абонентов, которые все-таки платят.

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Власти подумывают обязать провайдеров предоставлять "бесплатный" доступ к видео

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Теги: видеоконтент, youtube, бесплатный доступ, операторы



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