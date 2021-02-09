09 Февраля 2021
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Общество За рубежом
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

В США более 500 человек умерли после вакцинации

По состоянию на 29 января в США после вакцинации от коронавируса зафиксирована 501 смерть и 11,2 тыс. побочных явлений, причем большинство осложнений наблюдалось после второй дозы. Информация об этом содержится в Системе отчетности об осложнениях в результате вакцинации Центра по контролю и профилактике заболеваний.
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Отчет отражает данные за период с 14 декабря, то есть за 1,5 месяца. Средний возраст умерших - 77 лет, но самому младшему было 23 года. Они означают, что вакцинация несет риски.

Среди всех анафилактических реакций на вакцину Pfizer приходится 76%, остальные - на вакцину Moderna. Отмечены 139 случаев лицевой асимметрии или симптомов паралича Белла и 13 выкидышей. Это значит, что вакцину колют и беременным, хотя ни одна из вакцин такого разрешения не получала.

Следует отметить, что речь идет только об осложнениях, возникших сразу после вакцинации. О долгосрочных последствиях никаких данных нет. По мнению д.м.н. профессора Игоря Гундарова, о них можно судить только по репродуктивным способностям детей.

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В США более 500 человек умерли после вакцинации

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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация, США



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