09 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

Министр здравоохранения встретится с сотрудниками южноуральской больницы, где хирурги написали заявления об увольнении

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов 10 февраля посетит Верхнеуральскую районную больницу, где из-за конфликта с главврачом хирурги написали заявление на увольнение. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в больнице произошел конфликт между хирургами и главврачом, которая была назначена на эту должность полгода назад. Три хирурга написали заявление об увольнении. С медработниками пообщались Ирина Гехт и заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. После этого главврача отстранили от работы.

"В любом конфликте, наверно, сложно понять кто прав, кто виноват. Есть часть вины и за главным врачом, которая не довела и грамотно не разъяснила ситуацию, в том числе хирургам, по начислению заработной платы и объемов нагрузки, которые они имеют. Есть, конечно, и какие-то резкие движения со стороны некоторых врачей. Поскольку главврач исполняла обязанности, она не была еще назначена, поэтому приказ об исполнении обязанностей утратил силу", - рассказала она.

Завтра медицинское учреждение посетит Юрий Семенов, который встретится с коллективом больницы.

"Когда он встретится с коллективом, пообщается и будет принято то решение, которое прежде всего удовлетворит коллектив. Завтра окончательное решение будет озвучено", - подчеркнула Ирина Гехт.

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Министр здравоохранения встретится с сотрудниками южноуральской больницы, где хирурги написали заявления об увольнении

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Теги: Ирина Гехт, Юрий Семенов, минздрав, больница, хирурги, увольнения,



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