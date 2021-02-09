Эксперт Александр Савоськин: Уважающие себя пользователи социальных сетей должны ответственно относиться к тому, что они репостят

С 1 февраля 2021 года вступили в силу поправки к федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", установившие особенности распространения информации в социальных сетях. Эти поправки вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей сети Интернет поскольку, с одной стороны, являются продолжением политики Российской Федерации по борьбе с фейковыми новостями, а с другой, могут расцениваться как возможность ограничения конституционной свободы слова.

Накануне.RU обратилось за комментарием относительно поправок к заведующему кафедрой конституционного и международного права Уральского государственного экономического университета, доктору юридических наук Александру Савоськину.

" Прежде чем комментировать поправки необходимо напомнить, что законодательные меры по противодействию фейковым новостям в сети интернет в России появились относительно недавно – в марте 2019 года. Именно тогда упомянутый Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях запретили фэйки, то есть, информацию, распространяемую «под видом достоверных сообщений», если они создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. При этом запрет распространения соответствующей информации является абсолютным, и касается как физических, так и юридических лиц и применим к любым способам распространения информации, в том числе в сети Интернет", -отмечает Александр Савоськин.

Он считает, что практика показала, что обеспечить соблюдение введенного запрета в условиях бесконечной вариативности возможностей сети Интернет, органы власти зачастую не могут. А посему возникла инициатива в определенной мере переложить эту обязанность на крупных частных участников информационного пространства, в том числе владельцев социальных сетей.

При этом, профессор отмечает, что с точки зрения самого запрета ничего не изменилось. Изменился порядок отслеживания незаконной информации (а не только фейков) и ее блокировки в социальных сетях. Теперь именно владелец социальной сети обязан не допускать использование страниц пользователями сайта в противоправных целях, в том числе для распространения материалов содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости. Запрет распространяется на материалы, содержащие нецензурную брань, нарушающие права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций. Для этого владелец социальной сети обязан мониторить страницы пользователей на предмет выявления: фейков, порнографических материалов, информации, провоцирующей потребление наркотиков и алкоголя, информации о способах и призывах к совершению самоубийств, информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий и иной информации, запрещённой к размещению законом.

Что же касается пользователя социальной сети, страницу которого заблокировали, то он может сначала пожаловаться владельцу социальной сети (эта жалоба, кстати, должна быть рассмотрена в течение 3 дней), а в случае отказа – в Роскомнадзор.

Таким образом, резюмирует Александр Савоськин, речь сегодня идет не об изменении ответственности за фейковые новости, а об ужесточении контроля органов власти за владельцами социальных сетей, в целях побуждения последних к выявлению незаконной, в том числе фейковой информации. При этом каких-либо дополнительных мер ответственности для граждан не вводится, в том числе и за репосты.

" Хочу обратить внимание на принципиальное отличие репостов фейковых новостей от репостов иной незаконной информации. По правилам КоАП РФ, привлечению к ответственности подлежат только лица, умышленно распространяющие информацию, то есть осознающие, что репостят незаконный контент. Если человек делает репост на страницу с порнографией или призывами к массовым беспорядкам, то он прекрасно понимает незаконность своих действий и должен отвечать за них. Другое дело – фейковые новости. Они тем и опасны, что очень похожи на правду. Умысел распространения фейковой новости возможно доказать только ее создателю, но не гражданам, повторившим ее на своих страницах в социальных сетях. По моему мнению, уважающие себя пользователи социальных сетей, должны со всей ответственностью относиться к тому, что они репостят, а потому должны как минимум перепроверять информацию сомнительного качества, а как максимум – думать о последствиях для общества той информации, которую они распространяют, "- поясняет Александр Савоськин.