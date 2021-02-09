В России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 530 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 795 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 998 216 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 1584
Санкт-Петербург - 1078
Московская область - 903
Нижегородская область - 457
Воронежская область - 369
Ростовская область - 356
Самарская область - 300
Свердловская область - 289
Пермский край - 269
Челябинская область - 269
Иркутская область - 256
Красноярский край - 251
Вологодская область - 245
Саратовская область - 242
Волгоградская область - 232
Архангельская область - 227
Ставропольский край - 220
Пензенская область - 210
Ленинградская область - 203
Забайкальский край - 197
Тверская область - 180
Приморский край - 180
Краснодарский край - 179
Хабаровский край - 178
Республика Карелия - 175
Ярославская область - 174
Алтайский край - 174
Калининградская область - 170
Курская область - 169
Ульяновская область - 166
Республика Башкортостан - 165
Тульская область - 163
Белгородская область - 163
Омская область - 162
Смоленская область - 160
Брянская область - 160
Ивановская область - 155
Астраханская область - 155
Кировская область - 154
Орловская область - 149
Калужская область - 147
Владимирская область - 145
Липецкая область - 143
Оренбургская область - 143
Мурманская область - 141
Ханты-Мансийский автономный округ - 138
Тамбовская область - 137
Республика Бурятия - 131
Республика Коми - 130
Новосибирская область - 130
Новгородская область - 127
Тюменская область - 125
Республика Крым - 120
Рязанская область - 100
Удмуртская Республика - 97
Кемеровская область - 97
Севастополь - 91
Томская область - 91
Курганская область - 90
Кабардино-Балкарская Республика - 83
Республика Саха (Якутия) - 80
Республика Чувашия - 80
Республика Татарстан - 80
Сахалинская область - 79
Республика Дагестан - 70
Республика Мордовия - 67
Республика Калмыкия - 64
Ямало-Ненецкий автономный округ - 64
Амурская область - 60
Карачаево-Черкесская Республика - 58
Костромская область - 56
Республика Северная Осетия-Алания - 51
Камчатский край - 48
Республика Марий Эл - 43
Псковская область - 40
Республика Ингушетия - 35
Республика Адыгея - 33
Республика Хакасия - 33
Чеченская Республика - 25
Республика Алтай - 19
Республика Тыва - 16
Магаданская область - 12
Еврейская автономная область - 7
Ненецкий автономный округ - 5