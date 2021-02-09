В России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса

09 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
(2020) | Фото: admtyumen.ru

В России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 530 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 795 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 998 216 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 1584

Санкт-Петербург - 1078

Московская область - 903

Нижегородская область - 457

Воронежская область - 369

Ростовская область - 356

Самарская область - 300

Свердловская область - 289

Пермский край - 269

Челябинская область - 269

Иркутская область - 256

Красноярский край - 251

Вологодская область - 245

Саратовская область - 242

Волгоградская область - 232

Архангельская область - 227

Ставропольский край - 220

Пензенская область - 210

Ленинградская область - 203

Забайкальский край - 197

Тверская область - 180

Приморский край - 180

Краснодарский край - 179

Хабаровский край - 178

Республика Карелия - 175

Ярославская область - 174

Алтайский край - 174

Калининградская область - 170

Курская область - 169

Ульяновская область - 166

Республика Башкортостан - 165

Тульская область - 163

Белгородская область - 163

Омская область - 162

Смоленская область - 160

Брянская область - 160

Ивановская область - 155

Астраханская область - 155

Кировская область - 154

Орловская область - 149

Калужская область - 147

Владимирская область - 145

Липецкая область - 143

Оренбургская область - 143

Мурманская область - 141

Ханты-Мансийский автономный округ - 138

Тамбовская область - 137

Республика Бурятия - 131

Республика Коми - 130

Новосибирская область - 130

Новгородская область - 127

Тюменская область - 125

Республика Крым - 120

Рязанская область - 100

Удмуртская Республика - 97

Кемеровская область - 97

Севастополь - 91

Томская область - 91

Курганская область - 90

Кабардино-Балкарская Республика - 83

Республика Саха (Якутия) - 80

Республика Чувашия - 80

Республика Татарстан - 80

Сахалинская область - 79

Республика Дагестан - 70

Республика Мордовия - 67

Республика Калмыкия - 64

Ямало-Ненецкий автономный округ - 64

Амурская область - 60

Карачаево-Черкесская Республика - 58

Костромская область - 56

Республика Северная Осетия-Алания - 51

Камчатский край - 48

Республика Марий Эл - 43

Псковская область - 40

Республика Ингушетия - 35

Республика Адыгея - 33

Республика Хакасия - 33

Чеченская Республика - 25

Республика Алтай - 19

Республика Тыва - 16

Магаданская область - 12

Еврейская автономная область - 7

Ненецкий автономный округ - 5

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети