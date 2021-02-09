За последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 530 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 795 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 998 216 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек.