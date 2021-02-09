Городок активистов на Шиесе рекультивируют активнее, чем мусорный полигон

Несмотря на то, что в Архангельской области продолжается разбор построек мусорного полигона на станции Шиес, а также палаточного городка, построенного защитниками-экологами, на территории продолжают находиться активисты, которые, как минимум, сообщают о происходящем в соцсетях. Судя по их записям, протестный городок сносят куда активнее, чем постройки полигона, хотя кассационный суд буквально вчера признал действия по ликвидации полигона законными.

"Нелюди, по иному не назовёшь, вырыв огромную яму, снесли и зарыли лагерь активистов со всем его содержимым. Но дух людей, которые стоят за чистоту родной природы, не сломлен! Благодарим Виталия Черкалина, два дня без электричества он находился на посту "Баня", оберегая оставшееся имущество, неся вахту на Шиесе. Сегодня прибыли ещё несколько активистов. Круглосуточная вахта, наблюдение за ходом работ подрядной организации, на которые никто не видел документов, продолжается", - говорится в сообщении ВК-паблика "Вести с Шиеса".

Активисты сообщают, что на территорию лагеря завозится песок, которым засыпают сверху остатки лагеря и вещи уехавших защитников Шиеса.

"Разбора строений помойщиков не производится, несмотря на решение суда", - утверждают авторы паблика.

Напомним, в прошлом году администрация Архангельской области объявила о закрытии проекта "Шиес" и о расторжении в одностороннем порядке соглашения с ООО "Технопарк". Началась рекультивация полигона. При этом власти настаивали и на сносе палаточного городка активистов. Инициативная группа "Чистая Урдома", в свою очередь, заявила о завершении протестной кампании.