СКР занялся данными о невыплате зарплат ученым в Новосибирске

09 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО В России
следственный комитет (2010) | Фото:

СКР занялся данными о невыплате зарплат ученым в Новосибирске

В Новосибирске следователи организовали проверку ситуации с зарплатами местных ученых.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, информация о проблемах с выплатами научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН получена из СМИ.

СК оценит действия должностных лиц, которые отвечали за начисление денежного вознаграждения ученым. Также устанавливается круг научных сотрудников, "чьи права на оплату труда были нарушены".

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку сообщений о низких зарплатах местных ученых.

Напомним, поводом для сообщений в СМИ стала встреча президента России с учеными. Сотрудницы лаборатории одного из института новосибирского Академгородка пожаловались на очень низкие зарплаты – 25 тыс. руб. при полной ставке. А министр финансов Антон Силуанов при этом сообщал, что у ученых в регионе зарплата составляет 210% от средней по области. Путин быстро прикинул, что девушки из лаборатории должны получать под 80 тыс. руб. "Где деньги, Зин?" – обратился президент к министру со словами из песни Высоцкого.

Он поручил Силуанову и главе Минобрнауки Валерий Фалькову разобраться с ситуацией с зарплатами ученых в регионах, а пожаловавшейся на нищету девушке предложил звонить ему лично, если в институте начнут притеснять за жалобу президенту.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СКР занялся данными о невыплате зарплат ученым в Новосибирске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ученые, новосибирск, невыплата зарплат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.02.2021 10:07 Мск СМИ: Прокуратура в Новосибирске начала проверку по поводу зарплату ученых после вчерашнего нагоняя от Путина

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети