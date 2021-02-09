СКР занялся данными о невыплате зарплат ученым в Новосибирске

В Новосибирске следователи организовали проверку ситуации с зарплатами местных ученых.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, информация о проблемах с выплатами научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН получена из СМИ.

СК оценит действия должностных лиц, которые отвечали за начисление денежного вознаграждения ученым. Также устанавливается круг научных сотрудников, "чьи права на оплату труда были нарушены".

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку сообщений о низких зарплатах местных ученых.

Напомним, поводом для сообщений в СМИ стала встреча президента России с учеными. Сотрудницы лаборатории одного из института новосибирского Академгородка пожаловались на очень низкие зарплаты – 25 тыс. руб. при полной ставке. А министр финансов Антон Силуанов при этом сообщал, что у ученых в регионе зарплата составляет 210% от средней по области. Путин быстро прикинул, что девушки из лаборатории должны получать под 80 тыс. руб. "Где деньги, Зин?" – обратился президент к министру со словами из песни Высоцкого.

Он поручил Силуанову и главе Минобрнауки Валерий Фалькову разобраться с ситуацией с зарплатами ученых в регионах, а пожаловавшейся на нищету девушке предложил звонить ему лично, если в институте начнут притеснять за жалобу президенту.