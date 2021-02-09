09 Февраля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Андрей Копайгора (2019) | Фото:admhmao.ru

Югорского бизнесмена Копайгора арестовали на два месяца

Городской суд Сургута арестовал бизнесмена Андрея Копайгору на два месяца, удовлетворив ходатайство следователя. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Под стражей он пробудет до 5 апреля 2021 г. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, что в октябре 2019 г. "Югорская промышленная корпорация" Андрея Копайгоры была признана банкротом. Решение вынес арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа. С требованием банкротства компании обратились Сбербанк и налоговая инспекция Сургута. Долг по обязательным платежам в бюджет был превышает 30 млн руб.,

В свою очередь самого бизнесмена подозревают в покушении на мошенничество. Якобы он нарочно привел компанию к банкротству.

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Югорского бизнесмена Копайгора арестовали на два месяца

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Теги: Копайгора, мошенничество, суд, арест



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