Куйвашев не стал поздравлять Орлова с назначением на пост мэра Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не поздравил своего бывшего первого заместителя Алексея Орлова, которого депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили новым главой столицы Урала.

Напомним, также на пост претендовали руководитель Ленинского района Дмитрий Ноженко и депутат свердловского заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев. В итоге сегодня за Орлова проголосовал 31 парламентарий. Воздержались лишь двое депутатов, а против не голосовал никто.

Ранее стало известно, что Евгений Куйвашев не будет лично присутствовать при утверждении нового главы Екатеринбурга. И, как оказалось, пока не собирается встречаться с новым мэром или хотя бы поздравить его с назначением.

"Губернатор сейчас находится в Москве на церемонии вручения Демидовских премий", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина, добавив, что сегодня встреча Куйвашева и Орлова точно не состоится.

Судя по всему, губернатор не будет направлять мэру из Москвы поздравительную телеграмму.

"Мне об этом не известно", - уточнила Шкерина.

Как сообщало Накануне.RU, ранее уральские общественники раскритиковали закрытость конкурса по выбору главы Екатеринбурга.