09 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале директор базы отдыха получил условный срок за травму ребенка при катании на тюбинге

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор директору базы отдыха, осужденному за травму ребенка при катании на тюбинге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе 2020 г. 10-летняя девочка каталась на тюбингах на базе. Во время спуска она выкатилась за пределы трассы и упала с тюбинга, получив неосложненный компрессионный перелом двух позвонков. Полученная травма оценивается, как тяжкий вред здоровью.

"Указанное происшествие произошло вследствие нарушения подсудимым требований законодательства в части обеспечения безопасности предоставляемых потребителям услуг", - отметили в ведомстве.

Подсудимый в суде вину отрицал в полном объеме, настаивал на том, что им предоставлялась услуга по прокату тюбингов, а не по катанию, и просил суд вынести оправдательный приговор. Однако в суде было установлено, что подсудимым осуществлялась эксплуатация трасс для катания на тюбингах.

В сентябре прошлого года суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Адвокаты обжаловали решение суда. Челябинский областной суд оставил жалобы защитников без удовлетворения.

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На Южном Урале директор базы отдыха получил условный срок за травму ребенка при катании на тюбинге

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Теги: ребенок, травма, приговор, тюбинг, база отдыха,



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