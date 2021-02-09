Впервые с ноября количество covid-зараженных свердловчан составило менее 300 человек

В Свердловской области, впервые с ноября прошлого года, суточное число зараженных коронавирусом не превысило отметку в 300 человек и составило 289 (44 – в Екатеринбурге). Интересно, что и количество выздоровевших также снизилось: если в предыдущие дни из больниц выписывалось порядка 330 человек, то сегодня этот показатель составляет 299 человек.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе, общее число зарегистрированных covid-больных на территории области составляет 73 тыс. 377 человек. Из них 66 тыс. 144 уже выписаны из больниц.

На данный момент в медучреждениях находится 329 пациентов в тяжелом состоянии. 203 из них - в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 129 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 тыс. 789 человек находится в состоянии средней степени тяжести.

Помимо этого, в регионе также зафиксировано еще 13 случаев смерти среди больных COVID-19. Общее число - 2 тыс. 157.