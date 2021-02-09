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Политика За рубежом
Боинг-777, Украина, крушение (2014) | Фото:ntv.ru

Суд Гааги не допустил эксперта "Алмаз-Антей" к обломкам малайзийского Boeing

Окружной суд Гааги отказался предоставлять эксперту российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" доступ к обломкам малазийского Boeing, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.

В суде заявили, что от российского концерна получена информация о причинах этой трагедии, поэтому осмотр фрагментов самолета является нецелесообразным.

Также суд отклонил просьбу защиты о предоставлении дополнительных данных с украинских радаров. По словам судьи, украинская сторона заявляла, что и так направила все имеющиеся данные, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что следствие в Нидерландах получило письменный ответ от российского "Алмаз-Антея" (производитель ЗРК "Бук") по делу о крушении рейса МН-17. Концерн отправил ответ на отчеты Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии относительно технических деталей крушения самолета.

Напомним, Совместная следственная группа (ССГ) ранее представила промежуточные итоги, согласно которым Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

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Суд Гааги не допустил эксперта "Алмаз-Антей" к обломкам малайзийского Boeing

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Теги: суд гааги, алмаз-антей, Boeing, MH17



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