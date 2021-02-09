В Ярославской области лыжные соревнования "Памяти погибших в Афганистане" прошли не без инцидентов

В память о соотечественниках, воевавших в Республике Афганистан (1979-1989 гг.), о тех, кто погиб и не вернулся с войны, 6 февраля 2021 в городе Данилове Ярославской области прошли лыжные соревнования "Памяти погибших в Афганистане". Среди приглашённых гостей и участников числились ветераны афганской войны и члены семей, именитые спортсмены, любители спорта.

Как рассказал Накануне.RU инициатор проведения соревнования, спортивный эксперт, член партии ЛДПР Алексей Кустов, мероприятие не удалось провести без шероховатостей.

– Перед началом лыжных соревнований сотрудники ГАИ, видимо, по приказу П. Хованского, начальника Даниловского ОВД, перекрыли дорогу и не пускали меня соорганизатора, инициатора проведения соревнования, а также почётного гостя А.Завьялова и других гостей. Этот момент я снял на видео и проинформировал дежурных по УВД, ГАИ Ярославской области. И звонил в приёмную Министра МВД России В. Колокольцева, проинформировав о превышении своих должностных полномочий сотрудников ГАИ.

В адрес Министра МЧС России Е.Зиничева я обратился с просьбой о выделении тёплых модулей для участников соревнований, но генерал О. Бочаров, начальник МЧС Ярославской области, игнорировал указание заместителя Министра. В итоге для детей на стартовой поляне не были выделены тёплые модули в холодную погоду. Кроме того, лыжня была недостаточно подготовлена, а денежные средства на неё были выделены. Торжественное открытие соревнования было отменено, видимо, П. Орешкиным, представителем Департамента спорта и молодёжной политики Ярославской области. На открытии должны были выступить четырёхкратный Олимпийский чемпион Александр Тихонов и призёр Олимпийских игр Александр Завьялов. Предлагаю Министру спорта РФ О. Матыцину проанализировать ситуацию в Ярославской области, заслушав объяснение С. Панчишного. В Даниловском районе отсутствует спортивный специалист более года, его функции выполняют специалисты культуры. К сожалению, начальнику Ярославского зенитно-ракетного училища ПВО А. Поддубицкому не удалось отправить на мероприятие оркестр для исполнения гимна России – это было традицией соревнования. Опоздали и курсанты, которые должны были пройти торжественным маршем в знак памяти, отдавшим свои жизни на афганской войне, торжественным маршем они прошли позже и в другом месте. Надеюсь, эта информация заинтересует Министра обороны России С. Шойгу для наведения порядка в его ведомстве. Качество проведения соревнования было на низком организационном уровне: я не мог найти спортсменов занявшие четвёртые места для награждения из-за отсутствия финишных протоколов. Всё было скомкано. На мой взгляд, это спланированный саботаж темы памяти и патриотизма главой Даниловского муниципального района А. Смирновым. В 2015 году Смирнов запретил участвовать учащимся общеобразовательных школ района, соревнования стояли под угрозой срыва из-за неразмеченной трассы. На мероприятии отсутствовали руководство района и поселения. Посмотрите, как чиновники относятся к теме памяти.

Что касается участников, то я благодарен однополчанам моего брата А. Кустова (101 мсп 5 гв. мсд) К.Тимакову, М.Стоинову, С.Савенко и С.Темирову (1060 артиллерийской полк 5 гв. мсд), приехавшим из Московского региона, и всем кто нашел возможность прийти, приехать, поучаствовать и помянуть наших соотечественников, погибших в той войне. По традиции перед соревнованиями мы возложили цветы у бюста воина А. Кустова, выступили афганцы и Герой России Михаил Ланцев, почтив память убиенных на войне.

Благодарен начальнику ЦСКА А. Громову за помощь, руководителю ДОСААФ по Ярославской области С. Руцкий за организацию десантирования спортсменов парашютистов с флагом РФ, профессиональное обеспечение порядка со стороны Росгвардии. А традиционными блюдами мероприятия для гостей были мясная солянка с пловом в исполнении Е. Трифонова. Музыкальное сопровождение делали В. Петряев и В. Константинов.