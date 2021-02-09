Режиссер Серебренников подтвердил, что уходит с поста худрука "Гоголь-центра"

Режиссер Кирилл Серебренников подтвердил уход с поста художественного руководителя столичного "Гоголь-центра".

В Instagram он опубликовал извещение от московских властей, которые напоминают ему о завершении текущего контракта 25 февраля, а также уведомляют, что далее контракт не продлевается.

"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем - мир и любовь", - написал режиссер.

Серебренников возглавляет театральную платформу "Гоголь-центр" с августа 2012 года, является одним из создателей проекта.

В прошлом году суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве по делу "Седьмой студии". Ущерб, который режиссер и другие фигуранты должны выплатить Минкульту, оценили в 129 млн руб.