Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 лет колонии

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор бывшему замдиректора Спецстроя Александру Мордовцу по делу взятке и злоупотреблении полномочиями.

Руководителя оперативного штаба по строительству космодрома Восточный приговорили к 13,5 года колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в более чем 97 млн рублей, передает ТАСС.

Мордовец находился под стражей с июня 2018 года.

Установлено, что гендиректор ООО "Строймонолит-14" передал Мордовцу более 32 млн рублей за помощь в заключении контрактов на строительство объектов космодрома, а также за общее покровительство. Компания получила деньги, не отработала их и в итоге обанкротилась. Государству причинен ущерб более чем на 120 млн рублей.

Спецстрой — генподрядчик строительства космодрома Восточный — был упразднен указом президента в 2016 году, его функции передали Минобороны. До этого произошел ряд скандалов, связанных в том числе со строительством Восточного.

В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала строительства космодрома Восточный было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 млрд руб.

В том же году на совещании с правительством Владимир Путин устроил настоящий разнос по поводу воровства при строительстве космодрома. Президент заявил, что "воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов", "порядка так там до сих пор не удалось навести как следует".