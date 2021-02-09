С процедуры назначения - на похороны. Орлов уехал проститься с Белоглазовым

На прощание с почившим заместителем генерального директора УГМК по общим вопросам Владимиром Белоглазовым приехал новый глава Екатеринбурга Алексей Орлов, передает корреспондент Накануне.RU.

Церемония проходит сегодня в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского монастыря (Екатеринбург, ул. Зеленая роща, 1). Белоглазова похоронят на Широкореченском кладбище.

Напомним, что 23 января Белоглазов впал в кому, как предполагается, из-за критического нарушения кровообращения. Позже он был доставлен из Екатеринбурга в Москву, однако спасти его жизнь не удалось.

Сегодня депутаты екатеринбургской гордумы утвердили экс-первого замгубернатора Алексея Орлова новым главой уральской столицы. Таким образом, с процедуры своего назначения Орлов уехал прямиком на похороны. Многих журналистов при этом возмутило, что новоиспеченный мэр отказался отвечать на их вопросы и спешно удалился.