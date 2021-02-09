09 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Вихарев (2021) | Фото: vk.com/aleksey.vikharev

Алексей Вихарев заручился поддержкой главы Екатеринбурга. ГруппУ "Помощи и поддержки учреждений здравоохранения" создадут.

На заседании городской думы Екатеринбурга, где депутаты утверждали Алексея Орлова в должности главы города, обошлось без особого напряжения, передает корреспондент Накануне.RU. Но просьбы и предложения от депутатского корпуса прозвучали.
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"Заручился поддержкой избранного сегодня главы Екатеринбурга Алексея Орлова в создании депутатской группы "Помощи и поддержки учреждений здравоохранения Екатеринбурга", - пишет на своей странице в соцсетях депутат Алексей Вихарев.

алексей орлов, глава города екатеринбурга(2021)|Фото: https://vk.com/aleksey.vikharev

"Есть положительный опыт помощи 14 больнице. Учреждения здравоохранения теперь в подчинении области. Но они никуда из города не делись. И наши горожане лечатся здесь, в Екатеринбурге. И многого не хватает. Рядовые врачи, руководители, пациенты во многом нуждаются. Продукты, вода, бахилы, кушетки, кресла-коляски. Всему рады. Было бы хорошо, если за каждой больницей была закреплена шефская помощь. От депутатов, от бизнеса. Чтоб врачи напрямую могли выходить и формировать необходимые заявки. Что нужно вот прямо сейчас. Врачи работают на износ. Пациентам не легче", - поясняет депутат.

Именно для того, чтобы организовать максимально возможную помощь и объединить усилия депутат Вихарев предложил главе создать рабочую группу «Помощи и поддержки учреждений здравоохранения Екатеринбурга».

Алексей Вихарев, депутат, Единая Россия(2021)|Фото: https://vk.com/aleksey.vikharev

Как отмечает Алексей Вихарев, главе эта идея понравилась. "Пообещал поддержку по всем направлениям. Рассказал, что с крупным бизнесом уже проводит работу. И скоро Фонд святой Екатерины и Игорь Алтушкин закупят для города ещё 25 автомобилей скорой помощи. Парк машин будет полностью обновлён и укомплектован", - отмечает депутат Вихарев.

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Алексей Вихарев заручился поддержкой главы Екатеринбурга. ГруппУ "Помощи и поддержки учреждений здравоохранения" создадут.

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Теги: алексей вихарев, алексей орлов, дума екатеринбурга, здравоохранение



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