09 Февраля 2021
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Общество За рубежом
(2005) | Фото: www.alphatv.ru

В Израиле вскоре после прививки вакциной Pfizer умерли более 700 человек

В Израиле, который ударными темпами проводит вакцинацию от коронавируса, почти 700 человек умерли в течение двух недель после второй дозы. Об этом сообщает "Октагон.медиа" со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.
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Вакцинация в стране производится вакциной Pfizer-BioNTech. На начало февраля первую дозу получили более 3 млн человек при населении страны в 9 млн, вторую - 668 тыс. Из них 704 человека умерли в течение двух недель, в том числе 231 человек был младше 60 лет (остальные - старше). То есть каждый тысячный умер вскоре после прививки.

Также любопытно, что в течение первой недели после второй дозы вакцины коронавирусом заразились 856 человек, а в течение второй недели - еще 433 человека. За тот же срок после первой дозы заразились почти 6 тыс. человек.

Правительство поставило цель к концу марта провести вакцинацию всего населения старше 16 лет. При этом в стране снизилась популярность вакцинации. 31 января израильский "12 канал" показал, что в самый большой пункт вакцинации на площади Рабина в Тель-Авиве очередей на прививку нет.

Доказательства того, что смерти наступили в результате вакцинации, естественно, только косвенные, но очень убедительные. David Segal со ссылкой на официальные данные пишет, что после начала вакцинации, то есть всего за месяц с небольшим, в группе старше 85 лет умерло больше людей с коронавирусом, чем за весь 2020 год, - 930 против 851. В возрастной группе 75-84 года за последние 40 дней умерла половина от количества умерших за прошлый год. Всего за 2020 год в Израиле от коронавируса умерли 3 тыс. человек, а за полтора месяца после вакцинации - 1,9 тыс., и из них минимум 704 получили обе дозы вакцины.

Показательно, что, согласно договору израильского Минздрава с корпорацией Pfizer, все данные об эффективности и побочных действиях вакцины будут засекречены минимум 15 лет. А скрывать есть что. Например, в 2020 году доля группы 85+ среди всех умерших с коронавирусом составляла 28%, а после вакцинации возросла до 54%. Причем в этой группе были вакцинированы двумя дозами 78% человек. Таким образом, вакцинация самых пожилых людей привела к резкому росту их смертности.

До этого сотни смертей после прививки вакциной Pfizer были зафиксированы в США и других странах. При этом Pfizer получила разрешение на экстренное использование без должной проверки из-за отсутствия альтернативных лекарств. Если бы была альтернатива вакцинам, то они не смогли бы получить такое разрешение, о чем говорится в §360 закона США о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах. И тогда пришлось бы проходить обычную процедуру лицензирования, включая более обширные испытания на безопасность. Возможно, что в интересах производителей вакцин и были заблокированы поиски лекарств против коронавируса и все свелось исключительно к вакцинации.

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В Израиле вскоре после прививки вакциной Pfizer умерли более 700 человек

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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация, Израиль



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