09 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
(2006) | Фото: www.gov.karelia.ru

ФАС сочла рост цен на арматуру рыночным, но все равно проверит рынок на предмет сговоров

Федеральная антимонопольная служба России представила первые результаты расследования роста цен на металлопродукцию в конце 2020 года.

Напомним, ФАС начала расследование после того, как вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий в правительстве за стройку, пожаловался президенту России на резкий рост цен на арматуру. По его словам, только за один месяц в конце прошлого года стоимость этого стройматериала выросла на 40%. Это явилось одной из причин роста цен на новостройки, полагает Хуснуллин.

В ФАС выяснили, что существенный рост мировых цен на всю металлопродукцию наблюдался со второго полугодия 2020 года. "Мировые цены находятся на рекордном за последние годы уровне, что связано во многом с оживлением мирового спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 летом 2020 года", - отметили в антимонопольном ведомстве При этом в январе текущего года началось снижение цен сразу по нескольким видам продукции, в том числе и по арматуре.

"Предварительный анализ данных производителей свидетельствует о наличии рыночных факторов, повлиявших на изменение цен, вместе с тем ведомство изучит поведение компаний в этих условиях", - заключили в ФАС.

Надзорное ведомство уже организовало внеплановые выездные проверки.

В ФАС отмечают, что сейчас предпосылок для дефицита или монополии на рынке металлопродукции в России нет. Так, объем производства арматуры в прошлом году в стране составил порядка 7,5 млн тонн, из них около 26% пошли на экспорт.

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ФАС сочла рост цен на арматуру рыночным, но все равно проверит рынок на предмет сговоров

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Теги: фас, цены на арматуру, проверка, рост цен



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