В прикамском Красновишерске запустили повреждённую пожаром котельную

Котельная №6 Красновишерска, пострадавшая от пожара, снова в строю, сообщили Накануне.RU в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

Бригада установила на объекте два котла (основной и резервный), выполнила пуско-наладочные работы и восстановила здание котельной. Кроме того, заменены перемерзшие участки теплотрассы.

Возгорание, напомним, произошло в ночь на 23 января. Ранее для улучшения теплоснабжения жителей Красновишерска были установлены дополнительные котлы на городских котельных №№5 и 11.