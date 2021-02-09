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Происшествия Пермский край
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

В прикамском Красновишерске запустили повреждённую пожаром котельную

Котельная №6 Красновишерска, пострадавшая от пожара, снова в строю, сообщили Накануне.RU в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

Бригада установила на объекте два котла (основной и резервный), выполнила пуско-наладочные работы и восстановила здание котельной. Кроме того, заменены перемерзшие участки теплотрассы.

Возгорание, напомним, произошло в ночь на 23 января. Ранее для улучшения теплоснабжения жителей Красновишерска были установлены дополнительные котлы на городских котельных №№5 и 11.

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В прикамском Красновишерске запустили повреждённую пожаром котельную

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Теги: красновишерск, котельная, теплоснабжение



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