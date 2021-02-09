В Челябинске вернулось отопление в часть домов после коммунальной аварии

В Советском районе Челябинска частично ликвидировали повреждение на теплотрассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Отопление и горячая вода поданы на 16 жилых домов и три социальных объекта.

"Ведутся завершающие работы, готовятся к подключению оставшиеся дома и социальные объекты", - отметили в администрации города.

Напомним, из-за аварии на теплотрассе без отопления и горячей воды остались 41 жилой дом и девять социальных объектов в поселке АМЗ. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Планируется, что отопление в дома вернется сегодня в 12 часов.