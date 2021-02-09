09 Февраля 2021
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скорая помощь, автомобиль, скорая (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Фонд святой Екатерины пополнит автопарк "скорой помощи" новыми авто

Фонд святой Екатерины закупит для уральской столицы 25 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Необходимость в дополнительных авто выразил новоизбранный глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, приобретенный транспорт дополнит уже существующий автопарк и закроет потребности медицинских служб города.

"Учредители Фонда святой Екатерины постоянно следят за ситуацией в медицинской сфере Екатеринбурга. Сейчас это приоритет номер один в нашей работе, поэтому на просьбу Алексея Валерьевича Орлова отреагировали моментально. Летом прошлого года мы уже передавали 30 машин городу, поставщик будет тот же, поэтому машины смогут выйти на линию уже весной", - рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

В прошлом году город также получил 30 новых автомобилей скорой медпомощи. Это стало возможным благодаря совместным усилиям учредителя фонда генерального директора УГМК Андрея Козицына, председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина и владельца группы компаний "Сима-Лэнд" Андрея Симановского.

Напомним, что в январе текущего года Фонд святой Екатерины уже передал в дар автомобили для Алапаевской центральной районной больницы. До этого фонд установил новое современное кислородное оборудование в четвертой по счету больнице Екатеринбурга, перепрофилированной под лечение больных коронавирусом.

Помимо этого, финансовую поддержку получит и 48-летний житель Екатеринбурга Алексей. В результате заражения коронавирусной инфекцией, у мужчины диагностировали синдром Гийена-Барре.

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Фонд святой Екатерины пополнит автопарк "скорой помощи" новыми авто

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Теги: Фонд святой Екатерины, автопарк, скорая помощь, Орлов



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