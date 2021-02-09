Пермский авиадвигатель ПД-14 получил дополнение к международному сертификату

Авиадвигатель ПД-14 получил дополнение к международному сертификату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе госкорпорации Ростех.

"Перспективный двигатель, который разработан и производится ОДК, полностью удовлетворяет требованиям Международной ассоциации гражданской авиации (ИКАО) по выбросам вредных веществ", - говорится в сообщении.

Двигатель ПД-14 был сертифицирован Росавиацией в 2018 г., однако в 2020 г. вступил в силу новый международный стандарт, в котором были изменены дымности и эмиссии нелетучих частиц, что потребовало дополнительной сертификации.

"Самолеты МС-21-310 с двигателями ПД-14 получат возможность выполнять международные рейсы. Второй важный момент заключается в том, что Россия теперь сможет поставлять на международный рынок воздушные суда с двигателями, произведенными ОДК", - прокомментировал дополнение к сертификату генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Авиадвигатель ПД-14 имеет запас по показателям массовой концентрации нелетучих частиц и готов к будущим изменениям стандартов. Так, с 1 января 2023 года войдут в силу новые, более жесткие нормы эмиссии нелетучих частиц. По ним ПД-14 имеет запас 85%.