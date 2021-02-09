В Челябинске на начальника дирекции связи РЖД завели уголовное дело за майнинг криптовалюты на рабочем месте

Начальник Челябинской дирекции связи – структурного подразделения Центральной станции связи подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в 2020 г. подозреваемый разместил в служебном помещении компьютерное оборудование с целью производства криптовалюты и последующей ее реализации на электронных биржах.

Своими действиями подозреваемый причинил Челябинской дирекции связи ущерб на сумму более 190 тыс. рублей в размере стоимости потребленной компьютерным оборудованием электроэнергии.