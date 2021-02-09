09 Февраля 2021
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МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

СМИ: Прокуратура в Новосибирске начала проверку по поводу зарплату ученых после вчерашнего нагоняя от Путина

В Новосибирской области прокуратура начала проверку сообщений СИ о низких зарплатах местных ученых. Надзорное ведомство намерено проверить соблюдение трудового законодательства в части оплаты труда, передает "Интерфакс". 

А поводом для сообщений в СМИ стала встреча президента России с учеными. Сотрудницы лаборатории одного из института новосибирского Академгородка пожаловались на очень низкие зарплаты – 25 тыс. руб. при полной ставке. А министр финансов Антон Силуанов при этом сообщал, что у ученых в регионе зарплата составляет 210% от средней по области. Путин быстро прикинул, что девушки из лаборатории должны получать под 80 тыс. руб. "Где деньги, Зин?" – обратился президент к министру со словами из песни Высоцкого. Он поручил Силуанову и главе Минобрнауки Валерий Фалькову разобраться с ситуацией с зарплатами ученых в регионах, а пожаловавшейся на нищету девушке предложил звонить ему лично, если в институте начнут притеснять за жалобу президенту.

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СМИ: Прокуратура в Новосибирске начала проверку по поводу зарплату ученых после вчерашнего нагоняя от Путина

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Теги: прокуратура, проверка, заработная плата, ученые



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