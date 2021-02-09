Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше, чем другим лидерам

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки сообщила, почему глава США Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину раньше, чем другим лидерам.

По ее словам, "приближалось истечение срока действия ДСНВ".

При этом Псаки поспешила заверить, что Россия "не является союзником США", передает РИА Новости. Остальные звонки Байдена были адресованы партнерам и союзникам в Европе и Азии, заверила пресс-секретарь.

26 января президент США Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину поговорить о продлении договора СНВ-3 и проблемах в отношениях двух стран. В итоге президенты договорились продлить ДСНВ-3.

29 января Путин подписал закон о продлении договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Новое российское-американское соглашение вступило в силу 3 февраля - до 5 февраля 2026 года.