Глава Прикамья готов баллотироваться на пост губернатора и по окончанию срока

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что готов повторно принять участие в выборах нового губернатора и по окончанию собственного срока. Об этом он рассказал в интервью на радиостанции "Эхо Москвы в Перми". По его словам, решение будет зависеть от результатов пятилетки.

"Если я пойму, что пятилетка прошла удачно, проекты реализованы, то не исключаю участия в следующих выборах. Многое может измениться, но вопрос в первую очередь будет зависеть от того, как мою команду и меня будут поддерживать жители", - сообщил глава региона.

Напомним, что следующие выборы губернатора Пермского края запланированы на 2025 г. В сентябре прошлого года состоялись выборы, в которых Махонин набрал свыше 75% голосов.