На Среднем Урале пьяный силовик устроил поножовщину у ресторана

На Среднем Урале произошла поножовщина у ресторана. По подозрению задержан сотрудник полиции.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент случился в городе Заречный.

"По предварительным сведениям, 6 февраля примерно в 03.35 в заведении общественного питания по улице Таховская между двумя мужчинами произошел конфликт. По его окончанию молодой человек 1990 года рождения вышел на улицу. Вслед за ним вышел и неизвестный, который догнал его и нанес удар ножом в поясничную область, после чего скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник дежурной части местного отдела полиции. Его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности.

"Кроме этого, за просчеты в работе по воспитанию личного состава его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности", - добавил Валерий Горелых.

Также свою проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сейчас тщательно выясняются все обстоятельства инцидента. По итогам проверки действиям силовика будет дана объективная правовая оценка.