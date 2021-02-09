Европейский регулятор разрешил НИЦ им. Гамалеи подать заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency, EMA) разрешило НИЦ им. Гамалеи – разработчику вакцины от коронавируса "Спутник V" – подать заявку на регистрацию препарата на европейском рынке, сообщает РИА Новости.

"На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 "Спутник V" (известной также как Gam-COVID-Vac)… В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения (marketing authorisation)", - отметили в EMA.

В то же время в агентстве не готовы обсуждать сроки прохождения регистрации российской вакцины, поскольку еще не известно, когда будет подана заявка.

Сейчас в ЕС зарегистрировано три вакцины – от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Кроме того, власти Евросоюза уже заключили контракты на поставки вакцины с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, хотя те еще не подали заявки на регистрацию в ЕС.