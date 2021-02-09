Тысяча и одно обсуждение: Орлов вновь предложил убедиться, где должна стоять Краснознаменка

Новый глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал вопрос о возвращении Краснознаменной группы в центре города. Как передает Накануне.RU, несмотря на принятое ранее мэром Высокинским решение о ее восстановлении, Орлов предложил вновь обсудить данный вопрос.

"Знаю, что она сохранена. Пока не доехал до места, где она хранится. Давайте еще раз посмотрим, на том месте она должна стоять или нет. Тема резонансная для нашего города. Давайте предложим новый формат и решим судьбу Краснознаменной группы вместе", - принялся уходить от обещаний, которые давал прежний глава ветеранам, свеженазначенный Орлов.

Напомним, памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии уральской столицы и без какого-либо согласования с горожанами. Последние несколько лет власти Екатеринбурга обещают вернуть Краснознаменную группу на ее место, однако пока этого не произошло. По последним данным, возвращение группы состоится в 2021 году, такое обещание давал бывший глава города Александр Высокинский, занявший недавно пост первого замгубернатора.