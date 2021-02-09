Движение по железной дороге от Перми-I до Перми-II будет возобновлено

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире "Эхо Москвы в Перми" заявил, что движение на участке железной дороги от Перми-I до Перми-II будет возобновлено - на нем планируется запустить электричку "Ласточка".

"Я хотел, чтобы она (ветка) была задействована более функционально, с большим количеством остановок, с доступностью набережной. Это разговор с "РЖД". Точки невозврата по этому проекту уже были пройдены, и нам надо создавать сеть "Ласточки". Без кольцевого движения проекта не может быть", - заявил Махонин..

Этот вопрос обсуждают с минтрансом - важно, чтобы с этим решением согласились на федеральном уровне.

"Вчера получил звонок от замминистра транспорта. Мы договорились, что до конца недели мы направим соответствующие письма. Не забывайте, что есть поручение президента, которому надо объяснить, почему он его давал, а теперь он должен его отменить", - заявил глава региона. Он также добавил, что изначально не поддерживал проект своего предшественника Максима Решетникова. Частая смена руководителей региона приводит к пересмотру проектов, сообщил он. И у жителей Прикамья накопилось недоверие — все обещают и ничего не происходит.

Напомним, движение поездов между станциями Пермь I и Пермь II закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми – многие не желают расставаться с важной транспортной артерией.