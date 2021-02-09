Треть жителей России вынуждены пользоваться грязной водой, - СП

В Счетной палате сообщили, что из-за сбросов в водные объекты большого объема загрязняющих веществ от 30% до 40% россиян регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам.

В отчете ведомства отмечается, что вследствие загрязнения питьевой воды риск смертности увеличивается в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно, передает Regnum.

Наибольшие суммарные объемы сброса загрязненных стоков в водоемы приходились на городские агломерации - Санкт-Петербург, Москву, Магнитогорск, Владивосток, Самару, Братск, Казань и Челябинск.

Также Счетная палата назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой, первое место в антирейтинге занимает Свердловская область. Регион за период с 2012 по 2020 год стал абсолютным "лидером" по параметру экстремального загрязнения воды,

Также наибольший уровень загрязненности питьевой воды наблюдается в Архангельской, Владимирской, Ленинградской и Новгородской областях.

Ранее несколько случаев отравления водой произошли в разных регионах РФ. В Красноярске 92 человека заболели острым кишечным инфекционным расстройством норовирусного происхождения. Заражение произошло загрязненной водой из сети централизованного водоснабжения.

До этого в больницы и поликлиники Буйнакска обратилось более 300 человек, из которых почти 250 – дети в возрасте от одного года. Был задержан ио директора МУП "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов в рамках расследования массового отравления.