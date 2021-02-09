09 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
собака, животное, грусть, жестокое обращение с животными (2017) | Фото: btv.md

Жительница Серова приговорена к ограничению свободы за убийство домашнего питомца

Жительница Серова Анастасия Клещева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным, в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель". Решение вынес мировой судья судебного участка № 5 Серовского судебного района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 29 сентября прошлого года. Тогда Клещева находилась по месту жительства в квартире по ул. Железнодорожная в Серове. Будучи в состоянии токсического опьянения она взяла кухонный нож и нанесла им не менее четырех ударов в область тела лежащей на полу собаки. Трехлетняя Мина породы метис от полученных ран скончалась.

"Четыре проникающие колото-режущие раны на поверхности грудной клетки, повлекли развитие пневмоторакса и гематоракса, что и привело к гибели животного", - пояснили в прокуратуре.

Судом Клещевой назначено наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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Жительница Серова приговорена к ограничению свободы за убийство домашнего питомца

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Теги: жестокое обращение с животными, смерть, суд, нож, Серов



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