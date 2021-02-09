09 Февраля 2021
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УВЗ, цех (2018) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод реализует профориентационный проект для детей и подростков

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) совместно с филиалом НТИ (ф) УрФУ Нижнетагильским машиностроительным техникумом - давним социальным партнёром запустил новый профориентационный проект для детей и подростков. Он включает несколько конкурсов и даёт возможность дошколятам познакомиться с миром профессий, а школьникам углубить свои знания в этой сфере, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Тематика конкурса опирается на мир профессий, представленных на Уралвагонзаводе, каких-либо ограничений для участников не предусмотрено. Как считают на предприятии, проект создаст дополнительные условия для развития познавательной и творческой активности детям. Подросткам поможет освоить новые этапы личностного роста и расширить кругозор. Этому способствует несколько форм деятельности, подготовленных для знакомства с профессиями. Каждая из них соответствует особенностям возраста участников.

С 1 февраля по 20 марта 2021 года ребята детсадовского и младшего школьного возраста представят на смотр-конкурс свои лэпбуки. По этой технологии совместно с педагогами и родителями дети делают коллекцию из маленьких книжек с кармашками и окошками, которые дают возможность размещать в них информацию в виде небольших текстов, рисунков, графиков и диаграмм по теме проекта. Старшие же школьники поучаствуют в онлайн-викторине "Я в мире профессий" и презентуют выбранную и исследованную профессию.

На Уралвагонзаводе востребован самый широкий спектр профессий, связанных с металлообработкой электрооборудованием, сваркой, металлургией, ИТ-технологиями, мехатроникой, экономикой и другими, традиционными для машиностроения. Но есть также повара, медицинские работники, журналисты, историки, работники культуры и многие другие. Поэтому сфера для творчества и исследований очень широкая.

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Уралвагонзавод реализует профориентационный проект для детей и подростков

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Теги: Уралвагонзавод, профориентационный проект, дети, подростки



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