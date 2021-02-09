В Челябинской области за сутки у 265 человек выявили COVID-19

В Челябинской области за сутки у 265 человек подтвержден COVID-19, 15 пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 47 тыс. 663 человек.

В настоящий момент в регионе 7 тыс. 701 заболевший. За сутки выписаны 465 человек, всего в регионе выздоровели 38 тыс. 86 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 15 человек, из них десять от коронавируса. Еще у пяти человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.