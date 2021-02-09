Ни на что не намекаем, но: Роскосмос заподозрил убыточность у SpaceX Илона Маска

Роскосмос заподозрил SpaceX в убыточности. В российской госкорпорации обратили внимание на снижение пусковой активности американской компании. Но утверждать ничего нельзя, поскольку предприятие Илона Маска не публикует бухгалтерскую отчетность. Об этом говорит глава головного экономического НИИ Роскосмоса – "Организации "Агат" Никита Казинский.

"В 2019 году количество запусков упало с 21 (в 2018 году – ред.) до 13, что вероятно привело к еще более значительному снижению EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации – ред.). Это может быть признаком убыточности операционной деятельности", - цитирует Казинского РИА Новости.

По мнению экономистов Роскосмоса, SpaceX может компенсировать дефицит за счет госзаказов и субсидий от правительства США.

"Мы не утверждаем, что деятельность SpaceX убыточна, а Илон Маск создает финансовую пирамиду, построенную на инвестициях и государственной поддержке высокотехнологичных разработок. Мы лишь подчеркиваем, что для быстрорастущей компании с постоянно увеличивающимся уставным капиталом и разницей в цене продукции, без анализа управленческой и бухгалтерской отчетности, об убыточности или прибыльности говорить практически невозможно", - пояснил Казинский.

Сам Илон Маск, кстати, недавно высказался на эту тему. В четвертом квартале этого года SpaceX планирует запуск Crew Dragon с полностью коммерческим экипажем. Хотя сейчас этот корабль используется в миссии NASA и пристыкован к МКС, Маск надеется использовать его, а американское космическое агентство вроде как не возражает. По словам Маска, отправка на орбиту космических туристов позволяет компании реализовывать такие пока только перспективные проекты как Starship – тестирование тяжелой ракеты для освоения дальнего космоса. Известно, что все места на коммерческом рейсе Crew Dragon уже выкуплены, сумма сделки не сообщается.

Но, возможно, у Маска есть и другие планы по привлечению средств. Например, накануне стало известно о вложениях другой его компании – машиностроительной Tesla – в биткоин. Компания вложила в криптовалюту $1,5 млрд, после чего курс биткоина вырос до рекордных $47 тыс.

Кстати, сам Казинский отметил, что общая сумма привлеченных SpaceX инвестиций от частных инвесторов только за 2020 год достигнет $2,41 млрд. Эта сумма сопоставима с объемом годового бюджетного финансирования федеральной космической программы России.