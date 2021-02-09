Реконструкция жд-вокзала и новые машины "скорой". Орлов рассказал о планах

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о своих планах.

"Будет реконструирован вокзальный комплекс с высокой транспортной доступностью. Скоро откроется зал филармонии. Нужно завершить автомобилизацию автопарка "скорой помощи". От Фонда Екатерины получим еще 25 автомобилей", - отметил Орлов.

Также важным проектом он назвал реконструкцию "Калининца" к Универсиаде.

Напомним, сегодня городская дума утверждает нового главу из трех претендентов.