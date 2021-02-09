09 Февраля 2021
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Фортепиано из Дома Серебровского (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Уральский Хронотоп&quot;

В Екатеринбурге вынесли пианино из Дома Серебровского, который снесут ради ледовой арены

В Екатеринбурге АО "Ледовая Арена" сняло старинное пианино со второго этажа исторического Дома Серебровского. Об этом Накануне.RU сообщили в движении "Уральский Хронотоп".

Старинный Herman & Grossman хранил в Доме Серебровского на Декабристов, 42 местный краевед Юрий Сакнынь, который жил там вплоть до начала 2000-х годов. После выноса из дома музыкальный инструмент передали председателю "Уральского Хронотопа" Олегу Букину, который увез его на временное хранение.

Фортепиано из Дома Серебровского(2021)|Фото: Ютуб-канал "Уральский Хронотоп"

Теперь общественник намерен передать пианино в музей или другое учреждение культуры и ждет соответствующих предложений.

Напомним, ранее Дом доктора Серебровского пытались внести в реестр объектов культурного наследия, но получили отказ. Историческое сооружение было построено по проекту архитектора Бабыкина. В 2019 году стало известно, что здание пойдет под снос ради строительства новой ледовой арены УГМК.

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В Екатеринбурге вынесли пианино из Дома Серебровского, который снесут ради ледовой арены

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Теги: пианино, Дом Серебровского, ледовая арена, Екатеринбург



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