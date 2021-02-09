Средний Урал возглавил рейтинг регионов с самой грязной питьевой водой

Свердловская область стала регионом с наихудшим качеством питьевой воды. Согласно выводам Счетной палаты РФ, Свердловская область имеет экстремально высокие уровни замусоривания водоемов.

"На протяжении последних 10 лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов РФ количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом ЭРВО Свердловской области и других водных объектов, на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась", - говорится в материалах контрольного ведомства.

Следующие в списке после Среднего Урала: Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области, качество питьевой воды в которых тоже оставляет желать лучшего. В ТОП-10 за период с 2012 по 2020 гг..также вошли Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.

Самой распространенной причиной загрязнения является сброс неочищенных сточных вод. При этом, в общей сложности около 40% жителей страны вынуждены ежедневно использовать в своих нуждах некачественную воду. Самые крупные сбросы за последние годы зарегистрированы: в Санкт-Петербурге - 951,2 млн куб. м, Москве - 854,6 млн куб. м, Магнитогорске - 333,6 млн куб. м, Владивостоке - 218,2 млн куб. м, Самаре - 197,8 млн куб. м, Братске - 185,2 млн куб. м, Казани - 173,6 млн куб. м, и Челябинске - 149,0 млн куб. м.

Теперь в Счетной палате предлагают направить выводы исследования и обращения в Генеральную прокуратуру РФ, в Совет безопасности РФ, в Совет Федерации, Государственную думу и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.