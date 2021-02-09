Клуб 27-ми: депутаты назначили Орлова новым главой

Депутаты екатеринбургской гордумы утвердили экс-первого заместителя главы региона Алексея ОрловКлуб 27 - ми: депутаты думы Екатеринбурга выбрали Орлова новым мэром в качестве мэра Екатеринбурга. На пост претендовали помимо Орлова глава ленинского района Дмитрий Ноженко, депутат Заксо Михаил Зубарев, . Как передает Накануне.RU, за Орлова проголосовали 27 депутатов.

Процедура прошла без интриг. Воздержались лишь 6 депутатов. Против не голосовал никто.

Фракция ЛДПР в ЕГД заявила о поддержке ЛДПРовца Михаила Зубарева. За кандидатуру Зубарева проголосовали 5 депутатов. Еще 11 выступили против.

Депутат Роман Ступников поинтересовался у главы конкурсной комиссии о закрытом характере собеседований.

Глава аппарата правительства объяснил такой формат персональными данными кандидатов.

В своей первой речи Орлов заявил, что Екатеринбург ассоциируется с протестными настроениями и процитировал Википедию, говоря о добре и его определении.

А также рассказал о концепции 5 Д

"У меня есть концепция 5 Д. Первое Д это достижения и доверие. Второе Д это действие.

Третье это результаты. 4 Д это доступность. 5 Д доверие между гражданами и властью. Екатеринбург сделал колоссальный рывок в плане интерграции в международное пространство. Следующий шаг это Универсиада 2023 года. Формирование архитерктурного облика связано с игроками крупного бизнеса", - заявил Орлов в своем первом слове в качестве мэра.