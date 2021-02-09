Клуб 27-ми: депутаты назначили Орлова новым главой

09 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Коллаж, Алексей Орлов, мэрия Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Клуб 27-ми: депутаты назначили Орлова новым главой

Депутаты екатеринбургской гордумы утвердили экс-первого заместителя главы региона Алексея ОрловКлуб 27 - ми: депутаты думы Екатеринбурга выбрали Орлова новым мэром в качестве мэра Екатеринбурга. На пост претендовали помимо Орлова глава ленинского района Дмитрий Ноженко, депутат Заксо Михаил Зубарев, . Как передает Накануне.RU, за Орлова проголосовали 27 депутатов.

Процедура прошла без интриг. Воздержались лишь 6 депутатов. Против не голосовал никто.

Фракция ЛДПР в ЕГД заявила о поддержке ЛДПРовца Михаила Зубарева. За кандидатуру Зубарева проголосовали 5 депутатов. Еще 11 выступили против.

Депутат Роман Ступников поинтересовался у главы конкурсной комиссии о закрытом характере собеседований.

Глава аппарата правительства объяснил такой формат персональными данными кандидатов.

В своей первой речи Орлов заявил, что Екатеринбург ассоциируется с протестными настроениями и процитировал Википедию, говоря о добре и его определении.

А также рассказал о концепции 5 Д

"У меня есть концепция 5 Д. Первое Д это достижения и доверие. Второе Д это действие.

Третье это результаты. 4 Д это доступность. 5 Д доверие между гражданами и властью. Екатеринбург сделал колоссальный рывок в плане интерграции в международное пространство. Следующий шаг это Универсиада 2023 года. Формирование архитерктурного облика связано с игроками крупного бизнеса", - заявил Орлов в своем первом слове в качестве мэра.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Клуб 27-ми: депутаты назначили Орлова новым главой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алексей орлов, мэр екатеринбурга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети