Два человека погибли в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области два человека погибли в лобовом ДТП. Еще трое мужчин получили травмы и госпитализированы в больницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла днем 8 февраля на 129 км автодороги Челябинск – Троицк на территории Троицкого района.

По предварительной информации, водитель "Форд Галакси" в условиях метели при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение со встречно двигающимся автомобилем "Газель".

В результате ДТП два пассажира "Форд" скончались на месте происшествия, еще трое получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ Троицка.