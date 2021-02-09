В правительстве обсуждают возможность инвестирования маткапитала в ценные бумаги

В правительстве обсуждают еще один вариант использования материнского капитала – возможность инвестировать его в специальные банковские или брокерские продукты: вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками. По данным РБК, идею рассматривали на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в начале февраля.

Пока что предложение дорабатывается, возможно, что оно и вовсе будет исключено из "дорожной карты" по развитию инвестирования в РФ. Одно из положений проекта предполагает, что быстро продать бумаги, в которые инвестирован маткапитал, будет нельзя, а получать на руки семья сможет только проценты от вклада или облигации.

В последнее время выход физических лиц на рынок ценных бумаг сильно беспокоит власти. Неопытных индивидуальных инвесторов хотят оградить от ошибок и махинаций, ограничив для них доступ к сложным фондовым инструментам, также предполагается ввести аттестацию для граждан, которые хотят инвестировать в такие продукты.