09 Февраля 2021
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Общество За рубежом
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В Нидерландах 15 человек скончались после прививки от COVID-19

В Нидерландах произошло не менее 15 случаев смерти после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Двое из умерших были старше 70 лет, возраст остальных составлял 85 лет и более. У всех имелись серьезные проблемы со здоровьем.

Примерно у половины скончавшихся перед смертью отмечались побочные реакции: лихорадка, тошнота и общее недомогание.

Вакцинация в Нидерландах началась 6 января препаратом американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech. Также власти королевства заключили соглашение о поставках другой вакцины, разработанной фирмой Moderna из США, сообщает Regnum.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 22 января было зарегистрировано уже 329 смертей и 9,5 тысяч общих нежелательных явлений после прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и Moderna. В самих США случились только 285 смертей, а 44 произошли в других странах.

Согласно Управлению по контролю за продуктами и лекарствами, обе используемые вакцины, Pfizer и Moderna, все еще считаются экспериментальными, пока не будут полностью лицензированы. Пока что они просто получили разрешение на экстренное использование.

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В Нидерландах 15 человек скончались после прививки от COVID-19

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Теги: нидерланды, прививка, коронавирус



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