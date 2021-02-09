В Нижневартовске шестилетнему пациенту удалили из грудной клетки 20-сантиметровую опухоль

В больнице Нижневартовска врачи удалили из грудной клетки маленького пациента 20-сантиметровую опухоль, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте здравоохранения.

По словам матери пострадавшего, "сына ничего не беспокоило, он был активным, весёлым, в играх и развитии от сверстников не отличался. Кисту в грудной клетке нашли при плановом УЗИ.

"Размеры кисты настолько огромны, что ждать и надеяться на то, что "само пройдет", нельзя. Киста в любой момент может прорваться, и тогда катастрофы не избежать, ребёнок может погибнуть. Мама была впечатлена беседой со мной, поэтому сразу же поступили в хирургическое отделение детской окружной больницы для обследования и лечения", - сказала заведующая детским хирургическим отделением Ирина Назарова.

Уникальность данного случая в том, что опухоль таких больших размеров (20 на 15 на 10 см) не оказывала практически никакого влияния на самочувствие ребенка, её удалось удалить эндоскопическим способом. У пациента в послеоперационном периоде не было выраженного болевого синдрома, быстро восстановились все важные функции организма. Уже на вторые сутки его перевели в обычную палату.