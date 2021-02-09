В Нижневартовске шестилетнему пациенту удалили из грудной клетки 20-сантиметровую опухоль

09 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) |

В Нижневартовске шестилетнему пациенту удалили из грудной клетки 20-сантиметровую опухоль

В больнице Нижневартовска врачи удалили из грудной клетки маленького пациента 20-сантиметровую опухоль, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте здравоохранения.

По словам матери пострадавшего, "сына ничего не беспокоило, он был активным, весёлым, в играх и развитии от сверстников не отличался. Кисту в грудной клетке нашли при плановом УЗИ.

"Размеры кисты настолько огромны, что ждать и надеяться на то, что "само пройдет", нельзя. Киста в любой момент может прорваться, и тогда катастрофы не избежать, ребёнок может погибнуть. Мама была впечатлена беседой со мной, поэтому сразу же поступили в хирургическое отделение детской окружной больницы для обследования и лечения", - сказала заведующая детским хирургическим отделением Ирина Назарова.

Уникальность данного случая в том, что опухоль таких больших размеров (20 на 15 на 10 см) не оказывала практически никакого влияния на самочувствие ребенка, её удалось удалить эндоскопическим способом. У пациента в послеоперационном периоде не было выраженного болевого синдрома, быстро восстановились все важные функции организма. Уже на вторые сутки его перевели в обычную палату.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске шестилетнему пациенту удалили из грудной клетки 20-сантиметровую опухоль

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: опухоль, ребёнок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети