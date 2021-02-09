Уральские активисты добились пересмотра "мусорных" тарифов в суде Петербурга

Апелляционный суд в Санкт-Петербурге поддержал активистов из уральского города Нижний Тагил, выступавших за пересмотр нормативов накопления отходов.

Напомним, в прошлом году инициативная группа "Тагил за перемены" подала в суд на РЭК Свердловской области с требованием пересмотреть данные нормативы. По сведениям активистов, в результате независимого исследования оказалось, что установленные регулятором нормативы кратно отличаются в большую сторону. РЭК установила норматив в 33,586 кг на человека в месяц, в то время как независимый замер показал, что на одного жителя приходится только 7,2 кг.

Также общественники посчитали, что регулятор "раздул" и объемы накопления: установленный показатель – 0,169 м3 в месяц, реальный – 0,055 м3. По их данным, справедливый тариф составляет 38,31, а не 117,73 руб. с человека.

В Екатеринбурге суд отказал в исковых требованиях, сославшись на "необязательный к исполнению" закон. Тогда активисты обратились в апелляционный суд Санкт-Петербурга для оспаривания решения Свердловского областного суда.

Как сообщили Накануне.RU в движении "Тагил за перемены", в понедельник постановление РЭК в отношении многоквартирных домов было отменено, но для индивидуальных домов оставлено в силе.

"Мы доказали, что замеры, проведенные муниципалитетами в целях определения нормативов накопления в МКД, были проведены неверно. Например, в Нижнем Тагиле замеры вместо трех домов проводились в двух. Та же ситуация в Заречном и Верх-Нейвинском городских округах", - прокомментировал ситуацию юридический представитель активистов Марат Ганиев.

По его словам, полная версия решения суда будет изготовлена позже.

Ранее сообщалось, что нормативы накопления ТКО в Свердловской области утвердили после замеров всего 27 адресов.