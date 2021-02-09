09 Февраля 2021
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Политика В России
рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

СМИ сообщили о подготовке соцвыплат россиянам на 500 млрд рублей перед выборами

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские власти на фоне прошедших массовых протестов и в преддверии выборов в Госдуму обсуждают новый пакет социальных выплат россиянам.

Дополнительно планируется выделить на социальные расходы не менее 500 млрд рублей, рассказали агентству собеседники в правительстве.

По словам одного из них, президент Владимир Путин объявит о новых антикризисных мерах в послании Федеральному собранию. Власти намерены потратить деньги на улучшение социальных условий, чтобы "жители страны ощутили заботу о них российского руководства и понимание им ситуации", заявил источник.

Отмечается, что новые выплаты могут обойтись в 0,5% от прогнозируемого ВВП на 2021 год, пишет Regnum.

Официально дата послания президента Федеральному собранию пока не объявлялась. Накануне пресс-секретарь Путина опроверг информацию о том, что глава государства выступит с посланием 23 февраля.

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СМИ сообщили о подготовке соцвыплат россиянам на 500 млрд рублей перед выборами

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Теги: соцвыплаты, россияне, выборы в госдуму



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