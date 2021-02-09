09 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
трамвай нового поколения, общественный транспорт, трехсекционный трамвай (2019) | Фото: gorodperm.ru

В день назначения Орлова в Екатеринбурге оборвало трамвайные провода, движение парализовано

Сотрудники ремонтной бригады восстанавливают последствия обрыва контактной сети трамваев в центре Екатеринбурга. Движение возобновится в ближайшее время, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города

"Группа ремонтная выехала, работы восстановительные ведутся. С минуты на минуты трамваи пойдут", - рассказали в мэрии.

Инцидент произошел 9 февраля в 8.15 утра, из-за чего общественный транспорт встал как на самом кольце у гостиницы "Исеть", так и на всем его направлении: проспект Ленина, от Гагарина до Московской, а в также в направлении по ул. Луначарского. Предположительная причина - обморожение проводов.

Аномальная зимняя погода не первый раз портит жителям Екатеринбурга планы. Помимо резких скачков температур, город периодически атакует сильный снегопад. В свою очередь, коммунальные службы и службы благоустройства города не справляются с нагрузкой. Сами же горожане обвиняют во всем и.о. главы города Алексея Орлова, который уже дважды получал прокурорское предписание: за плохую уборку и за "холодные" детские сады.

Напомним, что сегодня состоится заседание городской думы, где и будет определен новый мэр Екатеринбурга. Должность градоначальника прочат Орлову. Его кандидатуру одобрил как глава региона Евгений Куйвашев, так и конкурсная комиссия.

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В день назначения Орлова в Екатеринбурге оборвало трамвайные провода, движение парализовано

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Теги: трамвай, пробка, обморожение проводов, кольцо, Екатеринбург



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