В день назначения Орлова в Екатеринбурге оборвало трамвайные провода, движение парализовано

Сотрудники ремонтной бригады восстанавливают последствия обрыва контактной сети трамваев в центре Екатеринбурга. Движение возобновится в ближайшее время, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города

"Группа ремонтная выехала, работы восстановительные ведутся. С минуты на минуты трамваи пойдут", - рассказали в мэрии.

Инцидент произошел 9 февраля в 8.15 утра, из-за чего общественный транспорт встал как на самом кольце у гостиницы "Исеть", так и на всем его направлении: проспект Ленина, от Гагарина до Московской, а в также в направлении по ул. Луначарского. Предположительная причина - обморожение проводов.

Аномальная зимняя погода не первый раз портит жителям Екатеринбурга планы. Помимо резких скачков температур, город периодически атакует сильный снегопад. В свою очередь, коммунальные службы и службы благоустройства города не справляются с нагрузкой. Сами же горожане обвиняют во всем и.о. главы города Алексея Орлова, который уже дважды получал прокурорское предписание: за плохую уборку и за "холодные" детские сады.

Напомним, что сегодня состоится заседание городской думы, где и будет определен новый мэр Екатеринбурга. Должность градоначальника прочат Орлову. Его кандидатуру одобрил как глава региона Евгений Куйвашев, так и конкурсная комиссия.